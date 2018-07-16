«АвтоВАЗ» представил обновленную версию седана LADA Granta

12:43 | 18.07.2018

АвтоВАЗ представил новую Granta седан - первую модель нового семейства LADA Granta. Премьера автомобиля пройдет в конце августа 2018 года на Московском автосалоне, сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.



У автомобиля переработан дизайн передней части кузова, он стал похож на Lada Vesta, изменился также задний бампер. Подробности технического оснащения новой модели не комментируют до презентации.