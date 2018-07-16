На 75-м году жизни скончался сыгравший в «Улицах разбитых фонарей» актер Владислав Жуковский

12:36 | 18.07.2018

Во вторник на 75-м году жизни умер заслуженный артист Владислав Жуковский, актер Красноярского драматического театра имени А.С.Пушкина. Он известен телезрителям по фильмам «Морозко», «Емельян Пугачев» и «Улицы разбитых фонарей 4».



Владислав Жуковский также играл в спектаклях «Лев зимой», «Разлом», «Свадьба Кречинского», «Великая Екатерина», «Мещане», «Вей, ветерок!», «Вишневый сад», «Иван-царевич», «Бременские музыканты», «Горячее сердце», «Чужой ребенок», «Ма-Муре», «Петр и Алексей», «Девичник над вечным покоем».



Прощание с Жуковским состоится в Красноярском краевом театре драмы имени Пушкина в пятницу, 20 июля, с 12.00 до 14.00 по местному времени.