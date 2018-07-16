Дональд Трамп заявил о «вмешательстве» России в американские выборы

12:30 | 18.07.2018

Президент США Дональд Трамп признал вмешательство России в президентские выборы в 2016 году. Об этом он рассказал журналистам во время общения в Белом доме, передает Fox News.



«Я принимаю выводы разведывательного сообщества, что имело место вмешательство, могли быть и другие люди. И не было никакого сговора (с Россией)», — сказал Трамп.



Всего за два дня до этого Трамп по итогам двустороннего саммита с Путиным делал другие заявления. 16 июля американский лидер утверждал, что у него «нет оснований не верить» российскому коллеге, который отрицает вмешательство спецслужб РФ в электоральный процесс в США. Аргументы Путина были «очень сильными», отметил в Хельсинки Трамп, отмечает iz.ru.