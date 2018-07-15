Россия и мир
16:37 | 17.07.2018
Министерство иностранных дел Эстонии вызвало российского посла
«Сначала в воздушное пространство Эстонии вторгся Airbus A319, а затем — Ил-96. Самолеты пробыли в эстонском воздушном пространстве меньше минуты», — говорится в заявлении эстонского ведомства, сообщает gazeta.ru.
В эстонском генштабе также отметили, что всего с начала 2018 года российские самолеты нарушали воздушное пространство Эстонии шесть раз.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
20:19 | 17.07.2018
В центре Екатеринбурга четыре перекрестка огородят заборами
20:13 | 17.07.2018
Ещё один Свердловский справедливоросс уезжает работать в Омскую область, но остаётся депутатом ЗакСО
18:48 | 17.07.2018
В Прикамье на линию выйдет трамвай нового поколения
18:38 | 17.07.2018
В Перми объявлены торги на право размещения НТО
18:00 | 17.07.2018
Пермяков приглашают на бесплатные занятия по общей физической подготовке
17:58 | 17.07.2018
В рамках «Царских дней» Екатеринбург посетил Сергей Степашин
17:40 | 17.07.2018
На забег на Белую гору зарегистрировано более 200 участников из нескольких регионов России
17:26 | 17.07.2018
Участники «Школы главного архитектора» предложили проекты по изменению центра Перми
17:20 | 17.07.2018
В центре Екатеринбурга столкнулись два трамвая
16:49 | 17.07.2018
В Екатеринбурге появятся улицы Красовского и Садовского
16:40 | 17.07.2018
В Прикамье заступил на дежурство новый вертолет санавиации
16:37 | 17.07.2018
Треть нового состава Общественной палаты Свердловской области утверждена
16:33 | 17.07.2018
Нижнетагильская дума отменила прямые выборы главы города
16:01 | 17.07.2018
Евгений Куйвашев: «Надеюсь, патриарх будет приезжать к нам чаще»
15:53 | 17.07.2018
В Курганской области подорожал потребительский набор продуктов
15:38 | 17.07.2018
Новый уральский полпред Николай Цуканов посетит Курган
15:34 | 17.07.2018
В Белоярке назначен новый прокурор
15:21 | 17.07.2018
В Свердловской области подорожали овощи, пшено и сахар
14:56 | 17.07.2018
«Почта России» объяснила перебои с доставкой посылок в Екатеринбурге
14:25 | 17.07.2018
Резиденты туристического кластера «Гора Белая» получат налоговые льготы
14:00 | 17.07.2018
Денег нет. Уралкинофест-2018 отменен
13:57 | 17.07.2018
Пять новых турмаршрутов в Прикамье появятся в путеводителе «Предуралье» и аудиогидах
13:34 | 17.07.2018
Сергею Носову присвоено звание почетного гражданина Нижнего Тагила
13:33 | 17.07.2018
Пермская «Парма» подписала двух форвардов
12:58 | 17.07.2018
Евгений Куйвашев наградил полицейских за обеспечение правопорядка во время ЧМ-2018
12:55 | 17.07.2018
В Еманжелинском районе ремонтируют социально значимые объекты
12:38 | 17.07.2018
Продолжается капитальный ремонт дороги Пермь — Ляды
12:37 | 17.07.2018
Мальчик из Екатеринбурга, потерявшийся в Северной Осетии, найден
12:17 | 17.07.2018
В Североуральском городском округе зафиксировано ухудшение качества воды
11:13 | 17.07.2018
В Новоуральске перед судом предстанет бездомный, обвиняемый в убийстве
10:59 | 17.07.2018
Свердловские депутаты, обсудив пенсионную реформу, одобрили её
10:47 | 17.07.2018
В Верхней Пышме будут судить мужчину, который выбросил щенка из окна
10:42 | 17.07.2018
Курганец прятался от судебных приставов в шкафу бывшей жены
09:57 | 17.07.2018
В Екатеринбурге попытка задержания велосипедиста сотрудником ГИБДД закончилась сломанной ногой
09:44 | 17.07.2018
В Екатеринбурге у должника арестовали BMW
09:10 | 17.07.2018
Тысячи человек прошли крестным ходом от Храма на Крови до Ганиной Ямы
21:34 | 16.07.2018
В Северной Осетии потерялся глухонемой ребёнок из Екатеринбурга
21:06 | 16.07.2018
Фан-зону в Екатеринбурге посетила пятая часть населения города
20:47 | 16.07.2018
В Екатеринбурге в аэропорту пчёлы облепили машину, незаконно припаркованную на инвалидной стоянке
20:16 | 16.07.2018
Бывший кандидат в президенты России наводит коммунизм в Екатеринбурге