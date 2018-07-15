16:37 | 17.07.2018

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало российского посла и вручило ему ноту из-за того, что российские самолёты якобы нарушили эстонское воздушное пространство, передает russian.rt.com. По данным эстонской стороны, инциденты произошли в первой половине дня 16 июля около острова Вайндлоо в Финском заливе.



«Сначала в воздушное пространство Эстонии вторгся Airbus A319, а затем — Ил-96. Самолеты пробыли в эстонском воздушном пространстве меньше минуты», — говорится в заявлении эстонского ведомства, сообщает gazeta.ru.



В эстонском генштабе также отметили, что всего с начала 2018 года российские самолеты нарушали воздушное пространство Эстонии шесть раз.