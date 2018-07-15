Япония и Евросоюз подписали соглашение об экономическом партнерстве

16:29 | 17.07.2018

Глава Евросовета Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подписали с премьер-министром Японии Синдзо Абэ соглашение об экономическом партнерстве. Об этом сообщает РИА «Новости».



«Подписание сегодня ЕС и Японией соглашения об экономическом партнерстве — это поворотный момент в мировой торговле», — заявил Юнкер во вторник на пресс-конференции в Токио. Он также отметил, что данное соглашение является инструментом, который создаст возможности для компаний стран.