В Японском море нашли броненосный крейсер «Дмитрий Донской», затонувший в 1905 году

16:20 | 17.07.2018

Южнокорейские исследователи обнаружили в Японском море броненосный крейсер «Дмитрий Донской», затонувший 113 лет назад. Об этом сообщает Ренхап.



Корабль был обнаружен на глубине 434 м в 1,3 км от южнокорейского острова Уллындо. Корпус сильно пострадал в результате многочисленных попаданий снарядов, однако палуба сохранилась в хорошем состоянии.



Крейсер был спущен на воду в 1883 году, принимал участие в Русско-японской войне. Корабль получил серьезные повреждения во время Цусимского сражения в 1905 году и был затоплен экипажем, напоминает lenta.ru.