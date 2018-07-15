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Россия и мир


16:20 | 17.07.2018

В Японском море нашли броненосный крейсер «Дмитрий Донской», затонувший в 1905 году

Южнокорейские исследователи обнаружили в Японском море броненосный крейсер «Дмитрий Донской», затонувший 113 лет назад. Об этом сообщает Ренхап.

Корабль был обнаружен на глубине 434 м в 1,3 км от южнокорейского острова Уллындо. Корпус сильно пострадал в результате многочисленных попаданий снарядов, однако палуба сохранилась в хорошем состоянии.

Крейсер был спущен на воду в 1883 году, принимал участие в Русско-японской войне. Корабль получил серьезные повреждения во время Цусимского сражения в 1905 году и был затоплен экипажем, напоминает lenta.ru.

© «Вечерние Ведомости»

 


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