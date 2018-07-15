Американский сенатор Маккейн назвал саммит Трампа и Путина «трагической ошибкой»

16:15 | 17.07.2018

Американский сенатор Джон Маккейн назвал саммит в Хельсинки, в ходе которого Дональд Трамп и Владимир Путин провели встречу, «трагической ошибкой». Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте сенатора.



По мнению Маккейна, пресс-конференция, которую провели в Хельсинки после встречи Путин и Трамп, стала одним из самых постыдных выступлений президента США, какие только помнит сенатор.



«Президент Трамп показал, что он не только неспособен, но и не желает сопротивляться Путину. Казалось, что он и Путин говорили по одному сценарию», — сказал Маккейн.