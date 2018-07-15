Петр Порошенко заявил, что Украина остается в приоритетах НАТО и США

16:03 | 17.07.2018

Петр Порошенко на политическом шоу «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что президент США Дональд Трамп заверил его, что Украина остается в приоритетах НАТО и США, передает РИА «Новости». При этом Порошенко отметил, что, несмотря на указанные приоритеты, Киеву придется приложить усилия для вступления в военный альянс.



Украинский президент встретился с американским лидером в ходе саммита НАТО, который прошел 11-12 июля в Брюсселе.