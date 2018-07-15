ФИФА включила Дениса Черышева в число главных открытий чемпионата мира — 2018

13:57 | 17.07.2018

Нападающий сборной России Денис Черышев вошел в список игроков — открытий чемпионата мира 2018 года по версии ФИФА. 27-летний форвард принял участие в 5 матчах турнира и забил 4 гола.



Помимо россиянина в состав открытий чемпионата мира попали Киран Триппьер (сборная Англии), Такаси Инуи (сборная Японии), Каспер Шмейхель (сборная Дании) и Йерри Мина (сборная Колумбии).



Чемпионат мира прошел в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции.