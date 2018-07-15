ФСБ задержала бывшего главу СК по Москве Александра Дрыманова

13:52 | 17.07.2018

ФСБ задержала экс-главу СК по Москве Александра Дрыманова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники. Информацию подтвердили три собеседника, близких к Следственному комитету. В среду ожидается арест Дрыманова.



Ранее Дрыманов подал рапорт об отставке с должности начальника ГСУ СК по Москве.