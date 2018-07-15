Роспотребнадзор назвал регионы РФ с самой грязной водой

13:46 | 17.07.2018

Роспотребнадзор назвал регионы, в которых питьевая вода не отвечает требованиям безопасности. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные из ежегодного доклада ведомства за 2017 год.



По данным исследования, первую строчку в рейтинге регионов с самой грязной водой занимает Вологодская область. Там только 45 % жителей обеспечены водой, отвечающей требованиям безопасности. Затем следуют Костромская и Курганская области, где чистая вода доступна 66,7 % и 69,3 % жителей. Во всех остальных регионах более 70 % населения имеют доступ к питьевой воде, соответствующей нормам безопасности, передает gazeta.ru.



Лучше всего показатель обеспеченности чистой водой в Москве, Санкт-Петербурге и в Северной Осетии.