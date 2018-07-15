В Туве более 90 человек отравились шаурмой

13:38 | 17.07.2018

В Республике Тува 92 человека отравились куриным мясом в закусочной. При этом среди отравившихся 17 детей, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону. По данным ведомства, все отравившиеся ели в закусочной «Шаурма» на площади Арата в Кызыле. У 12 из них обнаружена ДНК сальмонеллы.



По предварительным данным, источником инфекции стало мясо кур и чесночный соус непромышленного приготовления.