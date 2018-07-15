Шварценеггер сравнил Трампа на встрече с Путиным с «маленькой раскисшей макарониной»

13:33 | 17.07.2018

Актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер заявил, что президент США Дональд Трамп выглядел на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным как маленькая раскисшая макаронина. Об этом он сказал в своем видеообращении в Twitter. Шварценеггер отметил, что посмотрел пресс-конференцию двух лидеров и ему было стыдно за главу США.



«Президент Трамп, я только что посмотрел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным. Это было оскорбительно. Вы выглядели как маленькая пшеничная макаронина, как маленький фанат. Я спрашивал себя, когда вы попросите у него автограф или селфи, или что-то вроде того», — сказал Шварценеггер. По его мнению, Трамп «предал» американскую «разведку, юридическую систему и, самое главное, свою страну». «Вы — президент США, вы не должны этого делать. Что с вами случилось?» — задавался вопросом американский актер, сообщает РБК.



16 июля в Хельсинки прошла первая полноформатная встреча Трампа и Путина. Переговоры лидеров, включая беседу тет-а-тет, продлились почти четыре часа.