На заброшенной украинской военной базе сталкеры нашли полностью боеготовые танки

13:28 | 17.07.2018

Два сталкера обнаружили заброшенную украинскую военную базу, на которой стоят полностью боеготовые танки. Ролик опубликован на YouTube-канале Dima Total.



Авторы видеоролика отметили в описании, что искали полузаброшенные военные объекты, к примеру бункер или бомбоубежище. Во время поисков, по их словам, они обнаружили сотни советских танков, а потом нашли около десяти «именно новых» танков Т-64, а также грузовой автомобиль, который предназначен для их транспортировки, передает gazeta.ru.



По словам автора видео, на танках были «бирки-пломбы». По его словам, там же удалось найти бункер, в котором лежали «самые новые противогазы» ГП-7, общая стоимость которых составляет 1 млн руб. Местонахождение базы авторы видео не раскрывают.