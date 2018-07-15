В США задержали гражданку РФ за незаконную работу в качестве иностранного агента

13:23 | 17.07.2018

Минюст США в понедельник выдвинул обвинения в адрес гражданки России Марии Бутиной в связи с подозрениями в шпионаже и ведении деятельности в качестве агента РФ, говорится в решении суда округа Колумбия, опубликованном на сайте ведомства.



В обвинительном заключении утверждается, что в течение как минимум двух лет Бутина работала — говорится на сайте Минюста США — по распоряжению высокопоставленного официального лица российского правительства, которое раньше было депутатом российского парламента и затем стало высокопоставленным представителем в Центральном банке России. Американская пресса предполагает, что это лицо — Александр Торшин, ныне замглавы ЦБ, отмечает РИА «Новости». Бутину обвиняют в попытках развивать связи с лицами в США и проникать в организации, имеющие влияние на американскую политику.



Как напоминает «Интерфакс», Бутина родилась в 1988 году в Алтайском крае, она предприниматель, публицист, занимает пост председателя правления общественной организации «Право на оружие».