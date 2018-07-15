Выбежавших на поле во время финала ЧМ активистов Pussy Riot арестовали на 15 суток

13:06 | 17.07.2018

Хамовнический суд Москвы арестовал на 15 суток всех активистов панк-группы Pussy Riot, выбежавших на поле во время финального матча чемпионата мира — 2018 между сборными Франции и Хорватии.



Как сообщили в суде, виновными по ч. 3 ст. 20.31 (грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований) были признаны Ольга Пахтусова, Ольга Карачева, Петр Верзилов и Вероника Никульшина. Кроме того, всем четверым запрещено в течение трех лет посещать официальные спортивные мероприятия на территории России.



В группе Pussy Riot сообщили, что акция называлась «Милиционер вступает в игру» и была приурочена к годовщине смерти поэта Дмитрия Пригова. Целью акции было требование освободить политических заключенных в России, сообщает РБК.