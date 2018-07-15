13:00 | 17.07.2018

Основатель Amazon Джефф Безос стал богатейшим человеком в современной истории, сообщает Bloomberg. Состояние Безоса достигло $150 млрд, что с учетом курса доллара больше рекорда, установленного в 1999 году Биллом Гейтсом. Теперь он человек с состоянием, превышающим ВВП некоторых стран, передает РБК.



По данным Bloomberg, за год состояние 54-летнего Безоса выросло почти на $52 млрд до $150 млрд. Таким образом, Безос на $55 млрд богаче, чем Гейтс, который находится на втором месте списка самых богатых людей мира.