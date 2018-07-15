Трамп заявил, что сделал «важные выводы» после встречи с Путиным

12:56 | 17.07.2018

Президент США Трамп по итогам встречи с Путиным в Хельсинки заявил, что они обсудили множество тем и «пришли к хорошим выводам». «Это была хорошая встреча, мы обсудили так много вещей, включая ядерное распространение, войну и мир, экономику, Сирию, Украину. Мы обсудили очень многое», — сказал Трамп телеканалу Fox News. Дональд Трамп также добавил, что до саммита в Финляндии отношения США и России были «на краю пропасти».



Как отмечает iz.ru, встреча Путина и Трампа в Хельсинки продолжалась 3 часа 50 минут, лидеры провели открытые переговоры, а также пообщались тет-а-тет.