В Париже переименовали шесть станций метро в честь победы сборной на чемпионате мира

16:55 | 16.07.2018

В Париже в честь победы сборной Франции по футболу на чемпионате мира — 2018 переименовали станции метрополитена, сообщает «Советский спорт».



Всего было переименовано шесть станций парижского метро. Новые названия основываются на обыгрывании старых с упоминанием футболистов, главного тренера сборной или непосредственно победы на мундиале. Так, станция «Нотр-Дам-Де-Шам» превратилась в «Нотр-Дам-Дидье-Дешам» (в честь наставника команды Дидье Дешама), а станция «Виктор Гюго» — в «Виктор Уго Льорис» (в честь вратаря Уго Льориса), передает championat.com.



Сборная Франция стала победителем чемпионата мира — 2018, обыграв в финале хорватов (4:2). Матч прошел 15 июля в Москве на стадионе «Лужники».