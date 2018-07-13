16:49 | 16.07.2018

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил законопроект о повышении пенсионного возраста. «Предложение одобрить, то есть рекомендовать принять в первом чтении. Решение принято», — сказал глава комитета Андрей Макаров.



Проект предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию начиная с 2019 года. Для мужчин его предлагается повысить до 65 лет, для женщин — до 63.