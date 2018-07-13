Глава Минтруда пообещал тратить 5 млрд рублей в год на переобучение «предпенсионеров»

15:01 | 16.07.2018

Правительство планирует выделять около 5 млрд рублей в год на программу повышения квалификации россиян предпенсионного возраста, заявил глава Минтруда Максим Топилин.



«Мы разрабатываем программу повышения квалификации для тех лиц, которые окажутся в предпенсионном возрасте. Правительство на это выделит соответствующие средства. Мы исходим из того, что это может быть около 5 млрд руб. в год», — заявил Топилин.



Топилин также заявил, что кабинет министров не планирует вносить поправки в предлагаемые параметры пенсионного возраста.



Как напоминает РБК, ранее власти РФ предложили увеличить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет к 2028 году и до 63 лет для женщин к 2034 году, соответствующий законопроект сейчас обсуждает Госдума.