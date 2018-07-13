Путин рассказал о миллионах кибератак на информационную структуру РФ во время ЧМ

13:37 | 16.07.2018

Во время проведения чемпионата мира по футболу в России информационная структура страны была атакована хакерами около 25 млн раз. К счастью, все киберпреступления были предотвращены и серьезных последствий удалось избежать, заявил Путин. По его словам, люди, которые приехали в Россию на чемпионат, чувствовали себя в безопасности.



Для обеспечения безопасности на ЧМ-2018 создали международный штаб, куда вошли более сотни сотрудников спецслужб из 34 государств, отметил Путин.