Полиция возбудила административные дела против выбежавших на поле участников Pussy Riot

13:32 | 16.07.2018

Административные дела возбуждены в отношении четырех участников Pussy Riot, выбежавших на поле стадиона «Лужники» во время финала чемпионата мира 2018 года, сообщает «РИА Новости».



Протоколы, согласно данным полиции, были заведены по ст. 20.31 (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований) и 17.12 (незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов) КоАП России.



Как отмечают «Ведомости», акция Pussy Riot, называвшаяся «Милиционер вступает в игру», приостановила финальный матч чемпионата мира по футболу между Францией и Хорватией. Выбежавшие на поле активисты группы были одеты в форму полицейских. В Facebook Pussy Riot отмечалось, что акция призывает к освобождению всех политических заключенных.