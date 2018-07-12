Глава МИД РФ Лавров назвал слова Трампа о зависимости Германии от России «чистой воды идеологией»

17:28 | 13.07.2018

Высказывание президента США Дональда Трампа о зависимости Германии от России в энергетической сфере из-за проекта «Северный поток – 2» — это «чистой воды идеология». Об этом в эфире программы Larry King Now на телеканале RT America заявил министр иностранных дел России Лавров.



«В основе свободного рынка лежит честная конкуренция. И когда министр энергетики США Рик Перри заявляет, что проект «Северный поток-2» необходимо остановить, это уже никакая не экономика и не конкуренция, а чистой воды идеология», — сказал глава МИДа.



Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Германия является заложницей России из-за соглашения о строительстве трубопровода «Северный поток – 2», напоминает iz.ru.