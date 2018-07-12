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Россия и мир


17:28 | 13.07.2018

Глава МИД РФ Лавров назвал слова Трампа о зависимости Германии от России «чистой воды идеологией»

Высказывание президента США Дональда Трампа о зависимости Германии от России в энергетической сфере из-за проекта «Северный поток – 2» — это «чистой воды идеология». Об этом в эфире программы Larry King Now на телеканале RT America заявил министр иностранных дел России Лавров.

«В основе свободного рынка лежит честная конкуренция. И когда министр энергетики США Рик Перри заявляет, что проект «Северный поток-2» необходимо остановить, это уже никакая не экономика и не конкуренция, а чистой воды идеология», — сказал глава МИДа.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Германия является заложницей России из-за соглашения о строительстве трубопровода «Северный поток – 2», напоминает iz.ru.

© «Вечерние Ведомости»

 


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