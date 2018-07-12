Президент ФИФА Джанни Инфантино назвал ЧМ-2018 в России лучшим в истории

17:21 | 13.07.2018

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил свое восхищение организацией и атмосферой чемпионата мира в России, который подходит к концу. Об этом он сказал на итоговой пресс-конференции.



«Эти пару лет я говорил, что ЧМ-2018 будет лучшим за все время, - сказал Инфантино. - Сейчас я могу сказать это еще раз, но с убежденностью, что это лучший чемпионат мира в истории». «Россия стала футбольной державой. И она будет прогрессировать, поскольку построенные к чемпионату мира объекты дадут нужный импульс для развития футбола в стране», — добавил функционер.



21-й в истории чемпионат мира по футболу стартовал в России 14 июня. Уже было сыграно 62 матча. В оставшихся двух играх турнира команды Бельгии и Англии поборются за третье место, а в финале сойдутся сборные Хорватии и Франции, сообщает russian.rt.com.