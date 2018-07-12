17:18 | 13.07.2018

Греческий суд решил экстрадировать россиянина Александра Винника во Францию в ускоренном режиме. Об этом РБК сообщил его адвокат Тимофей Мусатов.



Как напоминает «Эхо Москвы», французские власти обвиняют его в отмывании денежных средств и мошенничестве: по их данным, Винник похищал личные данные граждан и возвращал их только за деньги. Потерпевшими признаны 100 французов, при том что их общее количество превышает пять с половиной тысяч человек. Сам россиянин не признает обвинения Франции и утверждает, что не знает, о чем идет речь.



При этом адвокат отметил, что уголовного дела против его клиента во Франции нет, а ускоренный запрос на экстрадицию требуется, чтобы «вытащить его из Греции и передать США». Там его обвиняют в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через биржу криптовалют.