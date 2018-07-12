Финляндия ввела контроль на границах с ЕС из-за встречи в Хельсинки Путина и Трампа

16:46 | 13.07.2018

Правительство Финляндии на заседании в пятницу приняло решение восстановить пограничный контроль на время встречи в Хельсинки президентов России и США Путина и Трампа, передает «Интерфакс».



Погранконтроль внутри Шенгенской зоны запускается 13 июля с 12:00 и будет снят 17 июля также в полдень. Встреча лидеров двух стран в финской столице запланирована на 16 июля.



Это решение направлено в том числе на «установление лиц, которые могут представлять опасность». При этом внутренний пограничный контроль коснется не всех граждан, а лишь тех, в ком сотрудники МВД страны увидят угрозу, отмечает gazeta.ru.