Кирсана Илюмжинова отстранили от должности президента FIDE

16:39 | 13.07.2018

Комиссия по этике Международной шахматной федерации (FIDE) отстранила от должности президента организации россиянина Кирсана Илюмжинова, сообщается на официальном сайте FIDE. Срок дисквалификации — 18 месяцев, 12 из которых условно с испытательным сроком в два года. Таким образом, дисквалификация истекает 12 января 2019 года.



Ранее президентский совет FIDE уже предлагал Илюмжинову уйти в отставку. Причиной послужили трудности, связанные с выполнением финансовых обязательств FIDE, которые были вызваны в том числе нахождением Илюмжинова в санкционном списке Минфина США, напоминает «Р-Спорт».



Напомним, Илюмжинов возглавляет ФИДЕ с 1995 года.