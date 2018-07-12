Суд в США обязал Johnson & Johnson выплатить 22 женщинам 4,7 млрд долларов

16:33 | 13.07.2018

Суд в американском штате Миссури обязал корпорацию Johnson & Johnson выплатить $4,69 млрд 22 женщинам. Об этом сообщает Bloomberg. Причем основную часть составляет компенсация за моральный вред.



Женщины обвинили производителя в том, что использование детской присыпки, в которой был обнаружен асбест, приводило к раковым заболеваниям. Представитель пострадавших на суде заявил, что компания знала о загрязнении продукции, но сфальсифицировала тесты, чтобы скрыть этот факт от общественности. Истцы также утверждали, что производитель не предупреждал женщин о риске развития рака яичников из-за использования ее продуктов для интимной гигиены.



В Johnson & Johnson уже заявили, что «крайне разочарованы решением суда», и пообещали подать апелляцию. После обнародования данной информации акции компании упали на 1,4%.