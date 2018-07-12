Британские СМИ заподозрили Жана-Клода Юнкера в пьянстве на саммите НАТО

16:26 | 13.07.2018

Во время саммита НАТО в Брюсселе 12 июля председатель Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер был замечен шатающимся, передает британский таблоид The Sun. Как отмечает таблоид, чиновник, скорее всего, был нетрезв, так как он нетвердо стоял на ногах и все время шатался.



На опубликованных Associated Press кадрах видно, что сперва Юнкера приходилось поддерживать под локоть во время спуска по лестнице. В какой-то момент премьер-министр Британии Тереза Мэй прошла мимо, взглянув на 63-летнего политика с озабоченностью. Ближе к концу видео можно заметить, что еврокомиссар не удержал равновесия и чуть не рухнул на идущего позади президента Украины Петра Порошенко.



Позже официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас пояснила, что у главы ведомства был приступ ишиалгии, но сейчас он чувствует себя лучше, сообщает РИА «Новости».