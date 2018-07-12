В Кремле пообещали рассмотреть обращение матери Сенцова к Путину

16:16 | 13.07.2018

Пресс-секретарь Путина Песков пообещал, что власти не оставят просьбу матери Сенцова о помиловании сына без внимания. По его словам, обращение матери украинского режиссера к Путину о помиловании будет рассмотрено, когда оно поступит в Кремль.



«Оно не останется без внимания», — сказал Песков, отметив, что ему неизвестно, поступило ли уже обращение в администрацию президента.



Ранее Людмила Сенцова написала письмо Путину с просьбой помиловать ее сына. Об этом сообщается на сайте «Громадське ТВ». «Не буду Вас убеждать в невиновности Олега, хотя сама в это верю. Просто скажу, что он никого не убивал. Он уже отсидел четыре года в тюрьме. Его ждут дети, младший сын страдает аутизмом. Им плохо без него. Они никогда не будут счастливы без отца», — говорится в письме.