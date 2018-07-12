Сериал «Игра престолов» стал лидером по числу номинаций на премию «Эмми»

12:12 | 13.07.2018

Американская телеакадемия объявила номинантов на премию «Эмми». Сериал «Игра престолов» претендует на награду в 22 номинациях, в том числе как «Лучший драматический сериал», передает РБК. На одну из главных наград претендуют также фильмы «Очень странные дела», «Американцы», «Корона» и «Это мы».



На втором месте по числу номинаций — сериал «Мир Дикого Запада» и комедийное шоу NBC Saturday Night Live (по 21 номинации). Сериал «Рассказ служанки» на третьем месте — 20 номинаций.



В номинации «Лучший комедийный сериал» представлены «Атланта», «Барри», «Чёрная комедия», «Блеск», «Удивительная миссис Мейзел», «Умерь свой энтузиазм», «Силиконовая долина» и «Несгибаемая Кимми Шмидт».



Церемония вручения «Эмми» пройдет 17 сентября в Лос-Анджелесе.