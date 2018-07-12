Россия и мир
12:03 | 13.07.2018
Бывший генпрокурор Венесуэлы назвала «другую» дату смерти Чавеса
По ее словам, об этом ей сообщил Диосдадо Кабельо, занимавший тогда пост главы Национальной ассамблеи (парламента). «Я была вне страны 28 декабря (2012 года), и мне звонит Диосдадо: приезжай, так как Чавес умер», — заявила Ортега в интервью порталу Punto del Corte.
Ортега призналась, что ей в итоге никто так и не показал свидетельство о смерти Чавеса, передает РИА «Новости». В настоящее время портал, на котором находящаяся в изгнании экс-генпрокурор опубликовала данные сведения, недоступен.
По официальным данным, Уго Чавес умер в марте 2013 года в возрасте 58 лет в военном госпитале Каракаса. Причиной смерти президента стал рак, который был диагностирован у него в середине 2011 года.
© «Вечерние Ведомости»
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