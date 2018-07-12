11:44 | 13.07.2018

Главный тренер ФК «Нижний Новгород» Дмитрий Черышев оценил шансы Ольги Бузовой выйти замуж за его сына — футболиста сборной России Дениса Черышева. «Телеведущая Ольга Бузова не сможет ни на шаг приблизиться к моему сыну. Ее шансы поют романсы», — заявил Дмитрий Черышев.



Как напоминает gazeta.ru, во время четвертьфинала чемпионата мира по футболу в России Бузова записала видео, на котором изъявила желание выйти замуж за Черышева-младшего. «Я согласна выйти за тебя замуж, — сказала 32-летняя телеведущая. — Ты, кстати, симпатичный! Меня не смущает разница в возрасте, ничего. Я без макияжа выгляжу на 18. Денис, на связи!»



27-летний Черышев слова Бузовой никаким образом не прокомментировал. После того, как российская команда покинула турнир, Черышев улетел в Испанию, где живет с детства, отмечает sport-express.ru.



Напомним, телеведущая была замужем за другим футболистом сборной России — полузащитником московского «Локомотива» Дмитрием Тарасовым.