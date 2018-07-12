По данным ФИФА, все допинг-пробы участников ЧМ-2018 оказались отрицательными

11:35 | 13.07.2018

Все допинг-пробы, взятые в преддверии чемпионата мира по футболу в России и во время турнира, дали отрицательный результат, сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).



С января 2018 года ФИФА, конфедерации и национальные антидопинговые организации провели в общей сложности 2037 тестов и взяли 3985 образцов (1928 - анализы мочи, 1031 - анализы крови, 1026 - сыворотка крови). Из них ФИФА взяла 2761 образец до чемпионата мира и 626 непосредственно в период проведения турнира, в том числе 108 в неигровые дни.



В среднем каждый игрок из оставшихся четырех команд (в финале и матче за 3-е место) был протестирован 4,41 раза с января, некоторые тестировались восемь раз, передает «Интерфакс».