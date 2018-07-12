В Китае в результате взрыва на территории промышленного парка погибли 19 человек

11:26 | 13.07.2018

На юго-западе Китая в провинции Сычуань в результате взрыва на территории промышленного парка погибли 19 человек, еще 12 получили ранения, их состояние не уточняется. Взрыв полностью уничтожил трехэтажное здание фабрики по производству химических товаров, в близлежащих зданиях выбиты стекла.



Как сообщает агентство Синьхуа, завод принадлежал компании Hengda, специализирующейся на химической продукции.