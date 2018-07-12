Цюрих возглавил рейтинг самых дорогих для жизни городов мира

11:19 | 13.07.2018

Исследователи банка UBS AG «Цены и доходы» (Prices and Earnings) составили рейтинг самых дорогих для жизни городов мира. Возглавили список Цюрих и Женева (Швейцария), передает iz.ru.



В топ-5 рейтинга также попали норвежский Осло, датский Копенгаген и американский Нью-Йорк. Всего в список включили 77 городов. Отмечается, что даже без учёта аренды жилья для обеспечения минимального набора товаров и услуг в Цюрихе нужно зарабатывать 4260 долларов. В Женеве этот показатель равняется 4165 долларам, а в Нью-Йорке — 3673, сообщает life.ru.



Москва и Санкт-Петербург расположились в рейтинге на 54-м и 51-м местах соответственно. Затраты на проживание в столице России составляют 2260 долларов, в Петербурге — 2300 долларов.



Самым дешевым городом в рейтинге оказался Каир. Там семье из четырех человек нужно зарабатывать всего 1272 доллара в месяц.