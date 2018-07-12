Из твиттер-аккаунта Дональда Трампа исчезли около 400 тысяч подписчиков

11:12 | 13.07.2018

Из твиттер-аккаунта президента США Дональда Трампа исчезли около 400 тыс. подписчиков, пишет USA Today. Число читателей микроблога главы Белого дома уменьшилось с 53,4 млн до 53,1 млн. Это произошло после того, как соцсеть объявила о «чистке» подозрительных аккаунтов.



В то же время экс-президент США Барак Обама лишился около 2 миллионов фолловеров, а американская певица Кэти Перри — порядка 3 миллионов. Чистка коснулась даже исполнительного директора соцсети Джека Дорси. Он объявил об исчезновении 200 тысяч подписчиков, отмечает «Эхо Москвы».