Сегодня ожидается уникальное солнечное затмение с суперлуной

11:06 | 13.07.2018

Сегодня, в пятницу, 13-го, произойдет уникальное природное явление — солнечное затмение суперлуной. Луна приблизится к Земле на 357 430 километров, что по астрономическим меркам считается очень малым расстоянием, в результате чего спутник заслонит собой Солнце. К сожалению, наблюдать за этим редким событием смогут лишь немногие. Лучше всего затмение будет видно в Антарктиде, в австралийском городе Мельбурне и на острове Тасмания, передает «Эхо Москвы».



Как отмечает РИА «Новости», это второе частичное затмение Солнца в 2018 году. Помимо этого, ожидается еще одно, которое произойдет 11 августа.