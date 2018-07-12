Порошенко на саммите НАТО обсудил с Трампом его предстоящую встречу с Путиным

10:59 | 13.07.2018

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на саммите НАТО обсудил с американским лидером Дональдом Трампом «Северный поток — 2» и будущую встречу Трампа с российским президентом Владимиром Путиным, передает «Укринформ».



По словам Порошенко, от встречи Путина и Трампа, которая пройдет 16 июля в Хельсинки, он не ожидает каких-либо сюрпризов, ни оптимистических, ни пессимистических.



По словам Порошенко, на встрече также были «отмечены достижения Украины в продвижении реформ». По данным источника «Европейской правды», их беседа на полях саммита НАТО продлилась около 20 минут.