Голливудский актер Джордж Клуни идет на поправку после ДТП на Сардинии

16:59 | 12.07.2018

Голливудская звезда Джордж Клуни, который попал в ДТП во вторник, 10 июля, проходит лечение в домашних условиях, его состояние улучшается. «Он проходит лечение в домашних условиях, и с ним будет все в порядке», — сообщил представитель актера Стэн Розенфилд газете The New York Times.



Как напоминает НТВ, 57-летний Клуни на скутере попал в ДТП на итальянском острове Сардиния. СМИ сообщили, что авария произошла по вине водителя Mercedes, который совершил резкий маневр на дороге.