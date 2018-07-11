Изъятые у полковника МВД Захарченко миллиарды перечислены в бюджет РФ

16:55 | 12.07.2018

Миллиарды, изъятые у полковника МВД Захарченко, были перечислены в бюджет, сообщил СКР. «СК России перечислил на счёт казначейства России более 9 млрд рублей из имущества экс-полковника полиции Дмитрия Захарченко, подлежавшего обращению в доход государства», — говорится в сообщении.



Как отмечает russian.rt.com, следователи завершили расследование уголовного дела в отношении Захарченко по обвинению в получении двух взяток и в воспрепятствовании расследованию.