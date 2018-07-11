Строители уложили более 80% железнодорожных путей к мосту через Керченский пролив

16:47 | 12.07.2018

Строители уложили более 80% верхнего строения железнодорожного пути на подъезде к мосту через Керченский пролив, сообщает инфоцентр «Крымский мост».



В инфоцентре отметили, что строительно-монтажные работы ведутся по всей длине трассы. К данному моменту строители полностью устроили земляное полотно, насыпь и завершают верхнее строение пути.



Как напоминает РИА «Новости», Крымский мост — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Автомобильное движение по нему стартовало в мае.