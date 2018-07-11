44 % американцев назвали Барака Обаму лучшим президентом США за всю историю страны

16:41 | 12.07.2018

44 % жителей Соединенных Штатов Америки считают Барака Обаму лучшим президентом за всю историю страны, это следует из результатов опроса, проведенного исследовательским центром изучения общественного мнения Pew Research Center.



На втором месте расположился Билл Клинтон, возглавлявший США с 1993 по 2001 год: 33 % опрошенных считают его лучшим главой американского государства. За ним следует Рональд Рейган, который был главой Белого дома с 1981 по 1989 год, с 32 % голосов. Действующий президент США Дональд Трамп расположился на четвертой строчке с показателем в 19 %.



Отмечается, что участникам исследования разрешили назвать сразу двоих президентов, которые, на их взгляд, были самыми выдающимися руководителями США.