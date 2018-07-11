Трамп надеется, что Путин со временем может стать его другом

16:35 | 12.07.2018

Трамп считает Путина соперником, но не врагом. При этом, по его мнению, российский лидер со временем может стать его другом. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе.



«Я думаю, что мы хорошо ладим. Но он мой соперник. Он представляет Россию, я представляю Соединённые Штаты. Это соперничество, а не вопрос дружбы или вражды. Надеюсь, когда-нибудь он станет моим другом, это возможно», — сказал Трамп.



Он также признался, что ждёт встречи с Путиным, но пока не знает, будут ли переговоры продуктивными.