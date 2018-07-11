В результате наводнений на западе Японии погибли почти 200 человек

16:16 | 12.07.2018

В результате наводнений на западе Японии погибли 195 человек, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на полицию. По данным местных властей, число жертв может продолжить расти, так как более 60 человек числятся пропавшими без вести. Отмечается, что больше всего пропавших в префектурах Хиросима, Окаяма и Эхиме. В поисково-спасательных работах принимают участие 70 тыс. спасателей.



Как напоминает РБК, наводнения, начавшиеся 7 июля, затронули 15 префектур Японии, были разрушены сотни зданий, повреждены автомобильные и железные дороги. Власти призвали около 6 млн жителей, оказавшихся под угрозой стихии, эвакуироваться, но из своих домов ушли только 30 тыс. человек.