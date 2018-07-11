Дональд Трамп пригрозил НАТО односторонними шагами в области обороны

16:11 | 12.07.2018

Президент Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе пригрозил односторонними шагами в области обороны, если европейские союзники не увеличат взнос в бюджет альянса в размере двух процентов ВВП, сообщает информационное агентство DPA.



Ранее Трамп обрушился с резкой критикой на партнеров по НАТО, обвинив их в нежелании увеличивать финансирование военно-политического блока, из-за чего основные траты на содержание вынужден нести Вашингтон.