Андрей Данилко решил отказаться от образа Верки Сердючки

16:06 | 12.07.2018

Украинский певец и шоумен Андрей Данилко заявил, что больше не будет выступать в образе Верки Сердючки. Ожидается, что 13 июля «она» вместе со своей сценической «мамой» выступит в Одессе, а через год Данилко и коллектив из 20 человек собираются в прощальный гастрольный тур по всей Украине, передает «Вести.ру».



«Под прощальным туром подразумеваются большие гастроли — некое «спасибо» тем людям, которые дали мне, мальчику из Полтавы, который жил в пристройке, где обои заворачивались, возможность обеспечить себя финансово, жить на Крещатике и, в принципе, не работать», — приводит слова Данилко издание «Украина.ру».