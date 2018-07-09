В Верховной раде Украины предложили расторгнуть договор с Россией об Азовском море

15:28 | 11.07.2018

В Верховной раде потребовали расторгнуть договор между Украиной и Россией о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива. С такой инициативой выступила фракция партии «Самопомощь».



«Внесенный проект постановления требует от украинского президента немедленно подать в Верховную Раду проект закона о денонсации договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве и использовании Азовского моря и Керченского пролива», — заявил в ходе заседания Рады один из авторов инициативы Семен Семенченко, передает «Интерфакс-Украина».



Договор о статусе Азовского моря и Керченского пролива, согласно которому они исторически являются внутренними водами России и Украины, был заключен в 2003 году, отмечает gazeta.ru.