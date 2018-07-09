В Японии из-за наводнения остановились заводы Mazda и Mitsubishi

15:21 | 11.07.2018

В результате рекордных по количеству осадков ливней, которые привели к наводнению, на западе Японии несколько автотранспортных предприятий приостановили работу, сообщает NHK. В наиболее пострадавших от удара стихии префектурах Хиросима и Окаяма с 7 июля остановлены заводы Mazda и Mitsubishi.



По последним данным, в Японии в результате наводнения, вызванного проливными дождями, погибли 179 человек, трое находятся в коме, свыше 50 числятся пропавшими без вести, передает govoritmoskva.ru.